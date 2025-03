Kean, dagli occhi delle big di Premier League all'obiettivo 20 reti in stagione

Trentuno giorni dopo la doppietta contro l'Inter Moise Kean vuole tornare a segnare. L'ultimo mese è stato complicato non solo per la Fiorentina ma anche per lui e oggi, di fronte al Napoli di Conte e Lukaku, sarebbe la migliore occasione per rientrare nel tabellino dei marcatori. 19 reti in 31 gare stagionali e una media di una rete ogni 128 minuti. Numeri straordinari per il centravanti della Nazionale che oggi pomeriggio contro il Napoli proverà a raggiungere quota 20 centri. Lui che alle big del nostro campionato ha dimostrato di saper far male. La Fiorentina ha bisogno del suo attaccante, del numero "20", senza di lui i viola hanno dimostrato di avere tante, forse troppe, difficoltà in fase offensiva. Rientrato ad Atene dopo il trauma al volto subito contro il Verona, l'ex centravanti della Juventus contro il Panathinaikos non era nella sua versione. Oggi però Palladino spera di ritrovare il vero Kean per risollevare la Fiorentina.

Almeno fino a giugno i viola potranno contare sull'attaccante piemontese poi, come sottolinea Il Corriere dello Sport-Stadio, non è dato sapersi. La clausola rescissoria da 52 milioni di Euro fa gola a tante squadre, in modo particolare ad alcune big di Premier League che di certo non hanno problemi di liquidità. Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham hanno messo gli occhi sul numero 20 gigliato, vedremo in estate cosa accadrà.