Kean come Toni e Gilardino, in proiezione può fare meglio di Batistuta in una sola stagione

Moise Kean non si ferma più. Dopo aver toccato quota 20 gol stagionali con la rete contro il Panathinaikos, l'attaccante della Fiorentina regge il confronto con i grandi bomber viola del passato, tanto che il Corriere dello Sport-Stadio mette a confronto i suoi numeri con gli vecchi numeri nove. Innanzitutto, giovedì sera Kean è diventato il terzo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare 20 reti alla prima stagione in viola dopo Luca Toni nel 2005-2006 e Alberto Gilardino nel 2008-2009. Ma c’è di più: negli ultimi 30 anni, dal 1994-1995, non sono molte le punte che hanno raggiunto e varcato la soglia dei 20 gol in una singola stagione, fra serie A e coppe. In cima alla classifica c’è Toni, 33 reti nel 2005-2006 in 42 presenze, media 0,78 a partita. Un record difficilmente eguagliabile. Dietro di lui c’è Gabriel Omar Batistuta, dai 28 gol del 1994-1995 e 1995-1996 ai 24 del 1997-1998. In mezzo alle annate del Re Leone e subito dopo, ci sono Enrico Chiesa, Gilardino, Adrian Mutu, Nikola Kalinic e Dusan Vlahovic, il penultimo bomber viola, ormai distante solo una rete (21 per Dusan nel 2020-2021, la stagione successiva ne fece 20 ma se ne andò a gennaio).

Oggi Kean ha una media gol di 0,60 a partita, ha altre 10 giornate di campionato a disposizione, più le gare di Conference: minimo 2, massimo 5 se la Fiorentina arriva in finale. Prendiamo l’ipotesi migliore: 15 match da giocare, una media di 0,60 sviluppa altri 9 gol da qui al termine della stagione. E un balzo da 20 a 29 reti, proprio alle spalle di Toni, superando un monumento come Batistuta (27 se ci si ferma a 12 match). Certo, il numero di partite giocate da tutti questi protagonisti è disomogeneo, ma il numero complessivo di gol segnati è comunque un dato statistico rilevante. Tenendo conto che, come media gol, già adesso Kean è dietro solo a Toni (0,78), Batistuta (0,75 nella stagione migliore) ed Enrico Chiesa (0,71).