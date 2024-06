KEAN, Arriverà a Firenze nei primi giorni della prossima settimana

FirenzeViola.it

Per Moise Kean è tutto definito ormai per il suo approdo in maglia Viola ma manca ancora l’ufficialità. Quello che sarà un osservato speciale per le prime amichevoli del nuovo ciclo firmato Raffaele Palladino arriverà infatti a Firenze solo nei primi giorni della prossima settimana, svolgendo anche le visite mediche. Un ritardo, come si legge nelle pagine de La Nazione, che sarebbe dovuto esclusivamente a una questione burocratica e non a causa di ripensamenti.