KAYODE, Sirene da Premier e Bundesliga su di lui

© foto di Giacomo Morini

Michael Kayode è tra i talenti in rampa di lancio della Fiorentina e sebbene il suo esordio tra i professionisti ancora non sia arrivato, sul classe 2004 si sono accese le sirene di svariati club europei. Come riporta La Nazione, in particolare club di Premier e Bundesliga si sono fatti già avanti, Werder Brema e Shalke 04 su tutti.

La priorità del giocatore - che in estate ha siglato il rinnovo con la Fiorentina fino al 2025 con opzione per un altro anno - resta quella di affermarsi Firenze, intenzione che anche il suo entourage (la VigoGlobalSport) ha ribadito all’area tecnica.