KAYODE, Nel mirino dell'Inter per sostituire Dumfries

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe pensando a Michael Kayode per la corsia di destra. Il terzino viola sarebbe il nome giusto per sostituire Denzel Dumfries in caso di partenza dell'olandese che, a scadenza nel 2025, ancora non ha rinnovato il suo contratto.

Dopo essere stato scartato dalla Juventus e aver trascorso tre stagioni in Serie D al Gozzano, Kayode viene acquistato dalla Fiorentina. L'estate scorsa la rete decisiva, in finale contro il Portogallo, per il successo azzurro all'Europeo U19, ed oggi la titolarità e il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Se i viola sicuramente non faranno sconti e la trattativa per portarlo a Milano non sarà facile per l'Inter, Giuseppe Marotta l'ha messo in cima alla lista dei desideri nerazzurri per la prossima stagione.