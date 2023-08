KAYODE, Il baby viola all'esordio in A ha stupito tutti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze ha elogiato la prestazione del giovane della Fiorentina Micheal Kayode. Per il baby viola la partita di sabato a Marassi è stato l'esordio assoluto in Serie A: 85 minuti perfetti, conditi da cross, personalità, sgaloppate e appoggi semplici. Kayode ha stupito tutti: un po' come quando nel 2020 a soli 16 anni, dopo essere scartato dalla Juventus, decise di ripartire dalla Serie D al Gozzano. Le buone prestazioni a Gozzano stregarono Valentino Angeloni che decise di acquistarlo alla Fiorentina.

Il resto è storia recente. Con il Genoa ha concluso la partita con 88 palle giocate, 4 dribbling riusciti, 9 recuperi e 32.75 km/h raggiunti. Lo stesso Dodo, al momento del cambio, si è inchinato di fronte al giovane scrivendo anche su instagram "Bella partita fratello mio". Adesso deve confermare quello di buono che ha fatto, il tempo è dalla sua parte e le qualità anche.