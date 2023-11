KAYODE, Avanti piano con il differenziato dopo l’infortunio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal Corriere dello Sport in casa Fiorentina nessuno ha intenzione di mettere pressione a Michael Kayode, che anche ieri ha proseguito ad allenarsi in modo differenziato pur accentuando i carichi in vista del rientro in gruppo. La sensazione è che lo staff medico stia usando massima cautela dopo il problema avuto alla caviglia e dunque anche oggi, nell’ultima seduta della settimana, l’ex Gozzano dovrebbe continuare a svolgere un lavoro personalizzato, con l’obiettivo di riprendere la normale routine a partire da lunedì.