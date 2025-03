Juventus, Motta può sorridere: con la Fiorentina riecco Conceicao e Kalulu

Ultime da casa Juventus a cura del Corriere dello Sport, a due giorni di distanza dalla partita di Firenze contro la Fiorentina. Mentre Thiago Motta vacilla sulla panchina bianconera, il tecnico potrà avere un jolly in più a disposizione, ossia Francisco Conceiçao. Insieme a Savona e Rouhi ci sono delle buone prospettive per rientrare tra i convocati. L'esterno portoghese deve ritrovare la sua brillantezza in dribbling e velocità, anche perché da tre partite a questa parte i giocatori del reparto offensivo della Juventus non vanno in gol.

Non solo, c'è un altro ritorno tra le fila di Motta ed è Pierre Kalulu. Uno dei colpacci dell'estate, reduce dallo stop muscolare rimediato nella sfida con il Benfica e rimasto fuori oltre un mese, ha riassaggiato il campo con Verona e Atalanta e ora punta a una maglia da titolare a Firenze. Insidiando dunque Kelly, che non ha sparso briciole di certezze, con Gatti a comporre la coppia difensiva con il francese ex Milan. Ritrovare solidità davanti a Di Gregorio, specialmente dopo il poker subito dall'Atalanta allo Stadium, è un altro passo da compiere in vista della Fiorentina.