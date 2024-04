JUVENTUS, Due dubbi di formazione. Le scelte di Allegri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole sfruttare l'entusiasmo della Coppa Italia per tornare a macinare punti anche in campionato. Bianconeri che sono praticamente al completo per il match contro i viola, l'unico ai box è Arek Milik. Se in porta sarà di nuovo il turno di Szczesny, davanti a lui Allegri sta valutando se inserire, accanto a Bremer e Danilo, Gatti oppure Rugani. In mediana ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre sugli esterni, se a destra troverà una maglia Cambiaso, a sinistra ballottaggio aperto tra Iling Jr e Kostic. Davanti i due ex Vlahovic e Chiesa.