JUVENTUS, Chiesa e Vlahovic sfidano il tabù del gol dell'ex

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scaramanzie a parte, per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa la classica legge non scritta del gol dell’ex rappresenta un vero e proprio tabù. Stasera avranno una nuova possibilità per colpire la loro ex squadra, con i viola rimasti finora inscalfiti dai tanti incroci che ha avuto con gli ex figliol prodigi. Per il figlio d’arte sono 4 i precedenti con la Fiorentina in cui non è riuscito né a segnare né a fornire assist, stesso score per il serbo che di partite contro la Fiorentina ne ha giocata una in più (tre in campionato e due in Coppa Italia).

Nonostante Massimiliano Allegri in conferenza stampa non si sia sbilanciato più di tanto su quelle che saranno le scelte del match (QUI per le dichiarazioni) è lecito aspettarsi che saranno proprio Chiesa e Vlahovic a comporre il tandem d’attacco bianconero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.