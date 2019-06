JUVENTUS, C'è il sì di Chiesa: le cifre della proposta

Nonostante in conferenza stampa abbia evitato domande sul futuro - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - Federico Chiesa resta l'obiettivo numero 1 di Juventus e Inter per rinforzare la propria rosa quest'estate. I bianconeri sono in vantaggio sui nerazzurri, aggiunge la rosea, ma prima dovranno vendere qualche pezzo pregiato per far posto al talento della Fiorentina. Intanto avrebbe già l'accordo con il giocatore: contratto da 5 milioni di euro a stagione che possono diventare anche 6. Cifre simili pronte anche dall'Inter, ma il vero ostacolo per tutti si chiama Commisso: la vecchia proprietà non voleva vendere Chiesa e questo il magnate lo sa, per questo farà di tutto per trattenerlo.