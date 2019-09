JUVE, Questa la probabile formazione di domani

Tuttosport questa mattina, al suo interno, analizza la probabile formazione che la Juventus schiererà domani per far male alla Fiorentina. Mercoledì ci sarà la Champions con la gara al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, le scelte saranno in funzione del doppio impegno. Davanti a Szczesny possibile impiego dal primo minuto di Danilo, con il resto del blocco composto da de Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. Dubbio a centrocampo dove potrebbe esserci Emre Can al posto di Khedira visto che il primo non potrà prendere parte al girone di Champions. Non da scartare l'ipotesi di vedere titolare Rabiot, magari al posto di Matuidi con Pjanic sicuro del posto a maggior ragione perché Bentancur è rientrato solo ieri dal Sud America come Dybala, Alex Sandro e Cuadrado. Davanti il tridente è il solito: Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. Convocato, salvo sorprese, anche il nuovo acquisto Ramsey.