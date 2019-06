JUVE, In attacco solo 3 certezze. Chiesa obiettivo n°1

Possibile rivoluzione in attacco per la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club bianconero ripartirà infatti da sole tre certezze: Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi e Moise Kean, con gli altri che potrebbero invece partire. Il primo della lista è Paulo Dybala, per il quale la Juventus vorrebbe lo scambio con l'Inter con Mauro Icardi. Gli altri sono invece Juan Cuadrado, Douglas Costa e Mario Mandzukic: se arriveranno offerte verranno ceduti. Detto di Icardi, ma la trattativa è tutt'altro che semplice, il primo obiettivo resta sempre Federico Chiesa: l'accordo con il giocatore c'è, resta da convincere la Fiorentina. Commisso non vorrebbe cederlo e per questo non sarà affatto facile strapparlo ai viola.