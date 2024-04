JUVE-FIORENTINA, È sfida nella sfida tra Belotti e Bremer

FirenzeViola.it

Tra le varie “partite nelle partite” che saranno da seguire domenica sera nel match tra Juventus e Fiorentina, una di quelle che potrebbe dare più spettacolo è tra Bremer e Belotti. La sfida metterà di fronte due giocatori che hanno nella fisicità e nell’attitudine al contrasto la loro filosofia di calcio, ma soprattutto due amici ed ex compagni di squadra per quattro stagioni ai tempi del Torino.

Entrambi sono ormai due pilastri delle rispettive squadre. Il Gallo da quando è arrivato a Firenze ha permesso alla Fiorentina di avere un terminale capace di fare reparto anche da solo oltre che sbattersi come un matto in pressing, mettendo così subito in difficoltà la difesa avversaria quando deve impostare l’azione. Bremer invece è il leader della difesa bianconera e sempre tra i migliori in campo. Il brasiliano è stato, con i suoi 2784 minuti, il giocatore più utilizzato da Allegri finora in stagione. Domenica sera, prima del calcio d’inizio, un abbraccio sincero e poi faranno finta di non conoscersi per aiutare le rispettive squadre a trovare tre punti che potrebbero risultare, a fine stagione, determinanti per mettere piede nell’Europa sperata a inizio anno. E disegnare il loro domani ancora incerto, seppur per motivi diversi. Lo juventino ha diverse richieste che arrivano dalla Premier League, mentre Belotti ha un cartellino di proprietà della Roma.