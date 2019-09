JUVE, Festa Scudetto con la Viola era a rischio Ultras

La Gazzetta dello Sport rivela altri dettagli dell'inchiesta Last Banner sulle violenze dei gruppi Ultras della Juventus. Uno di questi riguarda anche la gara vinta dai bianconeri lo scorso 20 aprile contro la Fiorentina, nella quale i bianconeri si imposero sui viola vincendo lo scudetto. Nei giorni successivi, le intercettazioni hanno registrato la paura da parte dei dirigenti juventini che la festa scudetto potesse essere rovinata dagli Ultras in protesta contro la società.

Dino Mocciola, l’innominabile padre padrone della curva finito in galera, e il suo luogotenente, Domenico Scarano, anche lui agli arresti, se la prendevano con gli ultrà del piano di sotto che non avevano aderito al loro sciopero. "A questi qua bisogna ammazzarli di botte. Adesso sto organizzando per Milano, nel caso li incagliamo da qualche parte", diceva Scarano. E Mocciola aveva già un piano: "L’occasione se vuoi la trovi lì nel tunnel (di San Siro, ndr) quando si sale. Si aspetta dove non ci sono le telecamere". L’alternativa era un agguato in un autogrill, ma il progetto è saltato perché qualcuno era riuscito a saperlo per tempo.