JUVE, E la possibile esclusione dalle coppe: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Già da mesi la UEFA porta avanti indagini parallele a quelle della Figc nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport tenta di inquadrare la situazione. Qualora i bianconeri non si qualificassero sul campo a una prossima competizione europea, la UEFA non avrebbe più troppa fretta nel chiudere la questione, perché l’eventuale squalifica andrebbe come minimo al 2024/25. Se invece la Juve centrasse una qualificazione, lo scenario cambierebbe: la Uefa concederebbe qualche altro mese alla giustizia sportiva italiana per risolvere il caso, non oltre fine luglio/inizio agosto. Questo perché i primi di agosto una italiana scenderà in campo per i playoff di Conference, e la UEFA deve stilare le liste delle coppe europee dell’anno prossimo. Dunque, se la Figc non sbrigherà la questione entro la fine dell’estate, sarà l’Uefa a pronunciarsi. E, come si legge sul quotidiano, condanna dei dirigenti e antisportività acclarata restano i punti fermi dell’indagine. Lo spettro di una squalifica incombe.