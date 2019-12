JUAN JESUS, Ecco la richiesta della Roma. Politano...

Due giocatori incrociano i destini di Fiorentina e Roma. Il primo è Juan Jesus, difensore centrale dei giallorossi che, scrive La Gazzetta dello Sport, piace tra le altre squadre alla Fiorentina. La richiesta della società pronta a passare a Friedkin però è considerata troppo alta: 7-8 milioni non sono ritenuti una cifra congrua per le prestazioni del difensore. L'altro giocatore è Matteo Politano. Proprio la nuova proprietà giallorossa ha puntato l'esterno dell'Inter, cercato anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane. Con l'uscita di Under la Roma punta dritto all'attaccante italiano, per il quale è pronta a sborsare i 20 milioni che farebbero vacillare l'Inter.