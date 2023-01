JOVIC, Momento no ma a gennaio non si muove

Jovic non lascerà Firenze durante il mercato di gennaio, ma potrebbe lasciare la maglia da titolare a Kouamé questa sera contro il Torino. La settimana del serbo, iniziata con la brutta prestazione a Roma, proseguita con tanti rumors di mercato, potrebbe chiudersi con una panchina abbastanza indicativa e emblematica. Nel momento in cui manca Cabral, suo alter ego per eccellenza, Italiano potrebbe lanciare Kouamé come falso nueve. Sintomo di un momento no per l’attaccante serbo, autore sì di sette gol in stagione, ma lontano dagli standard richiesti dal suo arrivo in viola. L’idea di Nico Gonzalez centravanti nasce nella testa di Italiano un anno fa, nei giorni dell’addio di Vlahovic, e adesso può essere la volta buona per rendere la teoria pratica.