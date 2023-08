JOVIC, Luka, Italiano o club: chi decide il suo futuro?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Nazione Jovioc dovrà decidere se ha voglia di riprovare (e riscattare) l'avventura con la Fiorentina o, dopo l'anno in salita e l'arrivo di una concorrenza decisamente forte (Nzola e Beltran), preferirà ripartire da zero. Altrove. Lasciando le questioni tecniche a Italiano, il club dovrà prendere una decisione tenendo anche conto dei risvolti economici.

Dalle agevolazioni fiscali alla prospettiva di un maxi ingaggio da riconoscere al serbo. Nelle giornate del ritiro, la sensazione era che l'idea principale di Italiano fosse quella di tenersi il giocatore, puntare a un suo impiego nella nuova Fiorentina. Ora pero che il mercato ha consegnato a Italiano due nuovi innesti per il reparto offensivo (innesti voluti fra l'altro, proprio dal tecnico) è possibile che Italiano riveda il proprio giudizio sulla permanenza di Jovic e apra in qualche modo le eventuali esigenze della società in caso risultasse più conveniente cedere il serbo anziché confermarlo.