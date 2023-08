JOVIC, La pista Milan si fa sempre più calda: le cifre

FirenzeViola.it

"Milan, per l'attacco si fa più calda la pista Luka Jovic". A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola che sottolinea come l'assenza del serbo dalla lista UEFA della Fiorentina sia un segnale importante in chiave futuro. Jovic è una delle opzioni per l'attacco del Milan, con i rossoneri che hanno approfondito i possibili costi dell'affare: 2,5 milioni di euro per il cartellino con il contratto del giocatore in scadenza nel 2024 (ma i viola hanno un'opzione per due altre stagioni). Inoltre, con il calciatore protagonista di un trasferimento che lo lascerebbe comunque in Italia, si manterrebbero i vantaggi del decreto crescita.