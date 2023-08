JOVIC, È uno degli ultimi tasselli da gestire nel mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gli ultimi giorni di mercato saranno di fuoco per lo staff di Rocco Commisso, che oltre l'entrate (come quella di Vranckx) dovrà gestire anche le uscite di vari giocatori. Uno su tutti è Amrabat. Sul marocchino rimangono vigili il Manchester United e il Napoli. un altro tassello da posizionare è Luka Jovic rimasto fuori dalla lista Uefa e dai giocatori a disposizione.

Per il serbo si era interessato l'Olympiacos, ma la volontà del giocatore è di rimanere in Italia. Il suo agente, Fali Ramadani sta lavorando per trovare una soluzione. Soluzione che servirebbe anche a Kokorin, dato che l'attaccante russo è fuori dal progetto viola. Infine, per quanto riguarda la difesa, Martinez Quarta va verso la permanenza mentre si defilano Valentini e Nikolaou.