JOVIC-CABRAL, I numeri europei sono da favola

Il tandem Jovic-Cabral, almeno in Conference League, funziona alla grande. L'ex Real Madrid, come analizzato dall'edizione odierna de La Nazione, è il capocannoniere dell'UECL con sei gol in sette partite, che uniti a quelli in campionato e Coppa Italia fanno un bottino di 10 reti. Inoltre, altro dato interessante, ha procurato anche 3 espulsioni. Il brasiliano, invece, di gol ne ha segnati in tutto 7: 3 in campionato, 4 in Conference e uno in Coppa Italia. Numeri importanti, ma che trovano continuità solo in Europa. Adesso servirà farlo anche in campionato.