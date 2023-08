JOVIC, Bocciato da Italiano. Quando è maturata la scelta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Corriere Fiorentino che stamani si concentra sulla situazione Luka Jovic e parla del futuro dell'attaccante, escluso dalla lista dei giocatori che parteciperanno al doppio confronto contro il Rapid Vienna. Se mai ce ne fosse stato bisogno, è stata la definitiva conferma di quale sia stata la sentenza di Vincenzo Italiano: bocciato.

Una decisione maturata nei primi giorni di ritiro quando, sia lui che Cabral, avevano lanciato input che all’allenatore non erano piaciuti per niente, riporta il quotidiano. Potevano presentarsi tirati a lucido e determinati a dimostrare a tutti che non c’era bisogno di cercare altri centravanti e invece, fin da subito, sono apparsi spenti, demotivati, senza sorriso. E così, anche se il tecnico non aveva bisogno di chissà quali conferme, anche gli ultimi dubbi son stati spazzati via.