JOVIC, All'attaccante adesso manca solamente la rete

Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) l'attaccante brasiliano Arthur Cabral è stato il mattatore di inizio 2023. Ha indossato le scarpe giuste, per citare una battuta di Italiano, e ha trascinato i viola coi suoi gol. E Jovic? Italiano sta facendo di tutto per portarlo al massimo della forma fisica e mentale: tre assist con la Samp nell’ultima gara al Franchi e un secondo tempo, con la Salernitana, dove comunque ha lottato. Manca il gol e quando chiamato in causa, non dovrà più fallire.