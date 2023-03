JOVIC/2, Ottimo rapporto con Cabral. Ibra? Un sogno

Questa la seconda parte dell'intervista a Luka Jovic, presente all'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze. Di seguito le parole dell'attaccante serbo sul rapporto con Cabral: "Ho un ottimo rapporto con lui, sono contento quando segna. All’inizio qualcuno diceva che non riuscivamo a segnare ma ora sono contento che entrambi riusciamo a farlo".

Riguardo la partita di oggi

"Era un sogno che cullavo fin da bambino quello di giocare contro Zlatan Ibrahimovic. A fine partita vorrei scambiare la maglia con lui se va tutto bene. Prima però dobbiamo pensare alla partita, vogliamo vincere. Ci servono punti e darò tutto in campo".

" Al Real è andato tutto per il verso sbagliato fin dall’inizio. Mi sono trasferito dall’Eintracht troppo presto, dopo soltanto una stagione al top. Tutti i riflettori erano su di me. Hai l’occasione di giocare coi migliori ma hai anche bisogno di tempo: qualcuno ci riesce, altri no. Quando giochi il Derby Eterno a 16 anni, impari in maniera naturale a gestirle. Quando ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, sono esploso".

Stasera al Franchi sarà presente anche il padre di Jovic

"Non posso dimenticare i loro sacrifici, il mio è un paese povero e loro mi hanno sempre dato tutto per realizzare il mio sogno".