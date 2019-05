JOVETIC, Quale ruolo per il talento viola?

La Nazione si concentra su Stevan Jovetic, in particolar modo sul ruolo del montenegrino. Jo-Jo quest'anno ha giocato praticamente in tutti ruoli, dal centravanti al trequartista, passando per il rifinitore e da attaccante che parte da dietro. Addirittura ha giocato come ala destra per tempo quando c'era Mihajlovic sulla panchina viola. In tutto 1620 minuti, un record se si pensa che Jovetic rientra da un gravissimo infortunio.