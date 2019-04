JOVETIC, In Germania per cancellare ogni dubbio

Anche la Gazzetta dello Sport si concentra sullo stop di Jovetic, e del rapporto da ricostruire con lo staff medico viola. l report medico della società (LEGGI QUI) specifica come gli accertamenti diagnostici già eseguiti non abbiano evidenziato problematiche di rilievo. Secondo quanto riportato da la rosea, è proprio qui che entra in gioco il rapporto da ricostruire: nell'agosto del 2010 non si sfilacciò solo il ginocchio di JoJo, ma anche il rapporto di fiducia nei medici del club. Da qui la necessità per l'attaccante di volare fino in Germania per un banale controllo, accompagnato da uno dei medici viola e da una persona del suo entourage che ha spinto per la trasferta in Germania pur di cancellare ogni dubbio e timore. C'è oggettivamente qualcosa da ricucire, anche se il rapporto tra staff medico e giocatore non è mai sceso nella diffiidenza.

