JOSEPH APPIO, L'ambasciatore di Commisso in Lega

Il Corriere Fiorentino stamani fa un breve ritratto di Joseph Appio, vice-presidente di Mediacom, l'azienda di Rocco Commisso. Nato in New Jersey da genitori italiani, le mansioni di Appio saranno destinate ai rapporti da tenere in Lega Serie A, che Rocco si augura possano diventare sempre più saldi anche grazie all'apertura di un ufficio negli Stati Uniti. "Sono felicissimo di aver visto la Fiorentina in mezzo alla nostra gente. E' stato un grande successo, vogliamo far conoscere il più possibile il brand della Fiorentina qui e più in generale in tutto il mondo", le sue parole.