JEDA, Castrovilli? E' super: presto in azzurro

L'ex attaccante del Cagliari Jeda, oggi allenatore-giocatore e commentatore tv, ha commentato a La Nazione la gara di domenica tra i sardi e la Fiorentina, definendo quest'ultima una realtà solida anche in chiave futura: "Gli investimenti fatti da Commisso rendono bene l'idea di come l'imprenditore si sia voluto porre nei confronti del calcio italiano". A cominciare da Ribery, un giocatore che Jeda aspettava a questi livelli nonostante l'età: "Gli sono bastate poche partite per far capire di non essere venuto in A per svernare". L'ex attaccante ha anche parlato di un bella sorpresa di questo inizio stagione, Castrovilli, del quale è pazzo: "Mamma mia quanto è forte, sarà il pericolo numero uno per il Cagliari e penso lo vedremo presto in Nazionale". I sardi stanno facendo un ottimo percorso, lo riconosce anche il classe '79: "C'è tanta voglia d'Europa. Da anni i rossoblù stanno portando avanti investimenti e ora si stanno raccogliendo frutti importanti". Chiosa su Simeone, che in Sardegna è rinato e domenica è pronto a sfidare il suo passato: "A Firenze ha dimostrato il suo valore ma adesso ha trovato una piazza più adatta alle sue ambizioni, con meno pressioni".