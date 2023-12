JACK, Di nuovo in gruppo. Vuole esserci a Monza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola dedica uno spazio a Giacomo Bonaventura e al sua importanza nella Fiorentina. Ieri Jack è tornato ad allenarsi con i compagni e punta al ritorno in campo contro il Monza. I numeri dicono quanto sia importante per il gioco viola: in 16 partite di Serie A sei gol e due assist. Il centrocampista marchigiano però vale anche di più dei numeri, con lui in campo la Fiorentina dura meno fatica. Jack con Italiano sta vivendo una seconda giovinezza e a dimostrarlo c'è anche la ritrovata convocazione in Nazionale. Sicuramente senza qualche problemino fisico di troppo, Vincenzo Italiano non si proverebbe mai del suo numero 5.

Il calendario così fitto di impegni obbliga l'allenatore siciliano a risparmiargli qualche match, adesso però dopo le partite saltate Bonaventura è pronto a tornare contro il Monza. Poi, in futuro, a giugno scadrà il contratto. Non è ora il momento di pensarci, anche se tutto lascia presupporre che un rinnovo sia già pronto sul tavolo.