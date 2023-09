ITALIANO, Una rosa anche troppo ampia da gestire

Fonte: Gazzetta dello Sport

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rosa extra large per la Fiorentina. Se per i centrali la Viola è "tirata", per il resto Italiano ha a disposizione un’ampia scelta. Forse troppa. Il problema sarà gestire una rosa extra large. Basta pensare al fatto che tocca la panchina pure a Parisi, all’Empoli uno dei migliori laterali sinistri della A. Sugli esterni poi, c’è la fila. A parte l’intoccabile Gonzalez, ci sono Ikone, Brekalo, Sottil, Kouame, Sabiri...E’ rimasto pure Kokorin. Dietro a Nzola, c’è Beltran, che potrebbe pure giocare ai lati. Ma l’abbondanza è un vantaggio più che un problema.