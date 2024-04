ITALIANO, Un maestro nelle gare a eliminazione diretta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto scrive la Repubblica (Firenze), che sia campionato o Coppa Italia, quelle contro i nerazzurri sono sempre state sfide tese, intense, risolte sul filo di una giocata o di un guizzo vincente. Serviranno cuore, carattere, lucidità, freddezza. Italiano è un maestro nelle gare a eliminazione diretta. Ci ha fondato l’inizio dellasua brillante carriera da allenatore.

Ha scalato tutte le categorie spesso passando proprio dai playoff e da sfide che vanno disputate nell’arco dei 180’ più eventuali supplementari. Sa benissimo quanto conti la gara d’andata nell’ottica di un ritorno che si fonderà sul risultato precedente, specie da quando non esiste più la regola che pesa in maniera doppia il gol in trasferta.