ITALIANO, Tre input per riprendere in mano la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea quelli che - all'interno del momento di crisi viola - dovranno essere i compiti di Vincenzo Italiano: tenere, ricucire se ce ne fosse il bisogno, e rilanciare l’unità del gruppo è il primo input. Toccherà all’allenatore, insomma, evitare che problemi ordinari come cali fisici o errori dei singoli, non diventino alibi per qualcuno. Anche ovviamente per lui. Punto secondo: Italiano dovrà dosare tensione agonistica e tensione da stato di emergenza, magari (non come è successo dopo Empoli) anziché concedere giorni di liberà, riunire il gruppo al Viola Park.

Quindi (terzo punto) le questioni tattiche: il modulo non è un obbligo. Meglio plasmarlo sulle esigenze del momento.