ITALIANO, Tra i tre impegni e la necessità di non mollare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto da La Nazione ieri Vincenzo Italiano ha presentato Fiorentina - Lech Poznan in conferenza stampa insieme al suo centravanti titolare, Arthur Cabral. L’allenatore viola ha messo in guardia la squadra: "Non dobbiamo sottovalutare la partita e complicarci la vita, come successo contro il Braga al Franchi. Servirà la massima concentrazione, abbiamo un grande vantaggio ma dobbiamo sfruttarlo". Il tecnico ha fatto il punto sui giocatori assenti e si è anche soffermato su Jovic: "Luka ha vissuto un periodo con diversi problemi fisici. È una freccia del nostro arco e sa quanto vale. Sappiamo quello che ci può dare e spesso nelle coppe si esalta... vedremo se sarà così anche domani (oggi ndr)". Nel frattempo, a suon di gol e buone prestazioni Cabral è diventato il titolare di questa Fiorentina, conquistando la simpatia dei tifosi anche con gesti extra campo, come aver giocato con alcuni bambini pochi giorni fa in un campetto pubblico: "Quel giorno - racconta il brasiliano - ero andato lì (in piazza Tasso) con i miei amici arrivati dal Brasile, poi ho trovato questi ragazzini e mi sono divertito un po’ con loro. È una cosa bella di cui si è parlato tanto ma per me è una cosa naturale, non ho fatto niente di particolare".