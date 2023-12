ITALIANO, Stasera obiettivo 150 vittorie in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna di Tutttosport sottolinea come per Vincenzo Italiano ci sia più di un motivo stasera per cercare la vittoria contro la Roma all'Olimpico. Oltre infatti ai tre punti fondamentali per la classifica della sua Fiorentina, a livello personale infatti l'allenatore viola stasera va alla ricerca della vittoria numero 150 in Serie A. Per i viola una vittoria all'Olimpico significherebbe fare un bel balzo in avanti in classifica.

Con tre punti infatti la formazione toscana scavalcherebbe in un colpo solo sia Roma che Napoli, e si posizionerebbe al quarto posto in solitaria. I viola non vincono in trasferta da due mesi, dalla meravigliosa vittoria del Maradona contro il Napoli, e farlo all'Olimpico sarebbe speciale. Anche perché con Italiano in panchina fino ad ora due sconfitte in due partite contro i giallorossi nell'impianto capitolino per il club di Rocco Commisso.