ITALIANO, Sempre più vicino al Bologna: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con ogni probabilità, quella di domenica pomeriggio a Bergamo sarà l'ultima partita di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: il tecnico dei viola è agli addii ed è sempre più vicino al Bologna.

Saputo si è deciso a puntare su di lui, non ha voluto disturbare la Fiorentina nella preparazione alla finale di Conference ma adesso vuole stringere per strappare un sì il prima possibile. La dirigenza rossoblù è ormai convinta di andare all-in, anche perché, come spiega Gazzetta, Italiano in questi ultimi due anni a Firenze ha dimostrato di saper gestire il triplo impegno stagionale, una novità per il Bologna del prossimo anno. E sul contratto? Dovrebbe essere un biennale - scrive Gazzetta- a pocopiù di 2 milioni a stagione (leggermente più alto dello stipendio percepito alla Fiorentina -, ma si deciderà tutto dopo il recupero con l'Atalanta.