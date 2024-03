ITALIANO, Riflessioni sul futuro. I nomi in caso di addio

Il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola analizza la situazione relativa al futuro di Vincenzo Italiano. L'allenatore siciliano, stanco delle continue critiche della piazza, sembrerebbe essere alla fine della sua avventura a Firenze. La Fiorentina con lui in panchina è tornata ad avere una dimensione europea, per due anni fila è tra le prime otto di una competizione continentale, la scorsa stagione ha raggiunto due finali e per il secondo anno consecutivo arriva a questo punto della stagione in corsa su tutti e tre i fronti. Questi fatti dovrebbero pesare di più rispetto alla constatazione che i viola siano una squadra lontana dalla perfezione e spesso discontinua, ma a Firenze il dibattito su Italiano è molto forte e divisivo.

Il contratto del tecnico si rinnova in automatico con i viola al raggiungimento della qualificazione in Champions League o in Europa League, ma per l'ex Spezia le cose più importanti sono la programmazione, il rapporto con la piazza mai decollato fino in fondo, e, soprattutto, le ambizioni crescita del club. Italiano ha già espresso il proprio pensiero ai dirigenti, ma a fine stagione prima di prendere qualsiasi decisione sarà importante un nuovo confronto per fare chiarezza.

Su Italiano, tra le varie squadre interessate a lui, ci sarebbe in particolare il Napoli di De Laurentiis che è pronto a fargli la corte a fine stagione. La società gigliata quindi dovrà iniziare a guardarsi intorno e pensare ai nomi giusti per sostituire l'allenatore nativo di Karlsruhe. Tra i profili sondati ci sarebbero quelli di Sarri, Gilardino, Palladino e Farioli.