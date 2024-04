ITALIANO, Pensa al turnover: possibile Nzola titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il ko con la Juventus, al di là di un buon secondo tempo, ha evidenziato lo stress fisico di numerose pedine che sono state impiegate con continuità nelle ultime uscite ed è per questo che Italiano sta pensando di garantire alla sua squadra forze fresche, si legge su La Nazione. In difesa, dunque, dentro Faraoni o Dodo sulla destra così come Martinez Quarta a e Parisi a sinistra. In mezzo persiste il dilemma legato alle condizioni di Arthur (l'osservato speciale di stamani) mentre in attacco, oltre a Ikoné e Beltran, sembra essere arrivato il momento di rivedere dal 1' Nzola. Anche sull'impiego di Nico verrà fatta una riflessione.