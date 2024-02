ITALIANO, Parole da psicologo dopo la fiducia di Rocco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione interpreta le parole di Vincenzo Italiano ai canali ufficiali come parole da psicologo. Affronta il momento più delicato della sua esperienza alla Fiorentina con la faccia al vento, senza sconti e senza scendere a compromessi. Come ha sempre fatto. Incassata la fiducia 'pubblica' del presidente Commisso, ha spiegato: Il dispiacere più grande è quello di non fare risultati perché sappiamo quanto ci tenga il nostro presidente, lo vorremmo con il sorriso. E’ sempre con noi, non ci abbandonerà mai. Daremo il massimo anche per lui. Sarà un valore in più per mostrare un altro tipo di atteggiamento".