ITALIANO, Non c'è spazio per il futuro: vuole un trofeo

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della prossima panchina su cui potrebbe sedere Vincenzo Italiano. Il Corriere Fiorentino sottolinea come il tecnico viola le tenterà tutte per concludere nel migliore dei modi la sua stagione a Firenze. Nonostante le voci in arrivo da Napoli rilanciate da Sky che lo vogliono in cima alla lista di De Laurentiis, nella sua testa non c’è spazio per il futuro ma solo per il presente e la Fiorentina, e soprattutto per quel sogno (vincere un trofeo) che un anno fa si è infranto proprio sul più bello.