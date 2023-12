ITALIANO, Le pagelle: mette una squadra imbarazzante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mette in campo una squadra imbarazzante, si corregge coi cambi e si salva. Così La Gazzetta dello Sport giudica la formazione schierata ieri da Vincenzo Italiano per Fiorentina-Parma. Ci va più morbido invece il Corriere dello Sport, scrivendo che la sua squadra in avvio è irriconoscibile ma riesce col tempo a riprendere in mano la gara.

Incredulo, aggiunge il Corriere Fiorentino, sottolineando come non si sia mai visto il tecnico viola così passivo nel corso di un primo tempo. Mentre Tuttosport evidenzia che, dopo 45 minuti horror, la sua Fiorentina ha snaturato il suo calcio ma ha ottenuto ciò che voleva.

Le pagelle di Italiano:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport, 6,5

Tuttosport, 6

Corriere Fiorentino, 6