ITALIANO, La cronostoria dei suoi cambi di modulo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Italiano non si fa problemi a svoltare e spesso il cambio modulo adottato dal tecnico - il quarto in tre anni - è coinciso con la necessità di cambiare rendimento e risultati della squadra. Scrive così questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, nel descrivere il cambiamento tattico del tecnico gigliato.

Italiano si è presentato a Firenze con una chiara idea di 4-3-3, con Torreira in cabina di regia, due mezz’ali il tridente davanti. Un’intuizione giusta, che servì alla Fiorentina per tornare a giocare le Coppe europee, pur perdendo Vlahovic a gennaio. L’anno scorso, dopo un inizio fatto di alti e bassi, sposta Bonaventura trequartista e trasforma Amrabat in regista, con un definitivo passaggio al 4-2-3-1.

Che Vincenzo Italiano non sia un integralista lo dimostra infine in questa stagione, con due episodi lampanti di rottura: il 3-4-1-2 messo in campo in Coppa Italia contro il Bologna e il 4-1-4-1 contro la Lazio.