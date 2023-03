ITALIANO, L'obiettivo ora è quello di blindare la porta

Dopo aver ritrovato il feeling con il gol, la Fiorentina ora punta a consolidare la difesa. Il Tirreno Firenze, nell'edizione in edicola stamani, scrive di un Vincenzo Italiano alla ricerca della stabilità difensiva. Nonostante l'ottima prova contro il Milan, il tecnico viola è rimasto deluso per il gol subito a tempo scaduto da Theo Hernandez, che ha cancellato quello che poteva essere il secondo clean sheet consecutivo dopo quello di Verona, il primo in campionato dalla vittoria col Verona del settembre scorso.

In generale, Italiano vuole tornare a blindare la sua difesa tra le mura amiche: in Conference, la Fiorentina ha preso sempre gol al Franchi. In generale, l'unica gara casalinga conclusa senza subire reti negli ultimi cinque mesi corrisponde alla vittoria per 1-0 contro la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia.