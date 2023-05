ITALIANO, Jovic-Terzic fuori dai titolari. E le critiche...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Due ulteriori aspetti importanti che devono essere analizzati dalla vittoria di ieri contro l'Udinese, ma fuori dal contesto dei tre punti. Si parte dall'esclusione totale/iniziale di Jovic e Terzic. Servirà, forse, riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ancora qualche giorno per capire se il caso che ha riguardato i due giocatori si è davvero aperto e chiuso in fretta come ha detto il dg Joe Barone. Inoltre, l'impressione, è che Terzic sia entrato per far riposare Biraghi (tra le altre cose ammonito). Il secondo aspetto riguarda le parole di Italiano al termine del match. Chiaro che alcune critiche arrivate negli ultimi tempi hanno infastidito il tecnico gigliato. Resta da capire a chi si riferisse nello specifico esprimendosi in quel modo ieri in conferenza stampa.