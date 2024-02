ITALIANO, Il momento più difficile. Servirà grande tatto

Secondo la Repubblica Firenze quello attuale è il periodo più delicato da gestire per un tecnico che finora in carriera è sempre stato abituato a crescere. Per la prima volta Vincenzo Italiano deve gestire una crisi, sia nei risultati che interna al gruppo. Alcuni leader appaiono in sofferenza e la questione Bonaventura pesa. Altri sembrano scontenti (Barak e Nzola potevano partire a gennaio). Servirà grande pazienza e tanto tatto da parte di Italiano per ricompattare la squadra e non mandare all’aria quanto costruito negli ultimi tre anni. Senza dimenticare la delusione dell’allenatore per il mercato di gennaio.