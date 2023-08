ITALIANO, Ha già individuato a chi non può rinunciare

Fonte: Corriere Fiorentino

La legge di Vincenzo Italiano è uguale (quasi) per tutti. Lo confermano le tante rotazioni e una gestione della rosa che per il mister è sempre stata improntata al coinvolgimento del maggior numero di giocatori possibili. Non a caso ha sorpreso che tra Genova e la gara d’andata col Rapid il tecnico abbia cambiato un solo uomo su undici. Un’eccezione, prima che col Lecce si tornasse alla sua normalità. Sono stati 6 infatti i cambi e comunque, in queste prime tre gare, Italiano ha già utilizzato praticamente tutti i giocatori a sua disposizione. Se si escludono gli infortunati (Castrovilli, Barak, Pierozzi, Ikonè e Sabiri) e quelli parcheggiati in attesa di novità dal mercato (Amrabat, Jovic) soltanto il terzo portiere Martinelli, Mina e i giovani Comuzzo e Amatucci non hanno ancora messo piede in campo.

In ogni caso in vista di giovedì, Italiano farà delle scelte. Jack, Nico e Arthur, più al centro della difesa Milenkovic. Quattro irrinunciabili che partiranno dall’inizio. Del resto tante (se non tutte) le speranze di ribaltare il Rapid, e in generale gran parte delle ambizioni europee della Fiorentina, passano dalle loro giocate, dal loro carisma e dalla loro esperienza.