ITALIANO, Grazie a lui è diventata una Viola trasformista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto da La Gazzetta dello Sport sono lontani ormai i tempi in cui Vincenzo Italiano aveva un solo dogma calcistico: il 4-3-3. O forse era solo un impressione? I fatti dicono che quando il tecnico della Fiorentina ha capito che poteva liberare di più le fasce, parte fondamentale del suo gioco, e cercare di sfruttare meglio i tanti esterni a disposizione, ha schierato i suoi uomini nel 4-2-3-1, ormai diventato il suo modulo di riferimento. Una modifica “leggera”, se vogliamo. Ma adesso ha fatto un grande passo verso il trasformismo. Nei quarti di Coppa Italia col Bologna ha dato un’altra spallata al suo credo. Per la prima volta la Fiorentina è partita con la difesa a 3 e un uomo dietro due punte.

La Viola oggi cercherà di velocizzare la manovra e dare meno punti di riferimento per evitare gli uno contro uno con i “fisicati" dell'Udinese. Da qui l'impressione che la Fiorentina proverà a sorprendere la difesa bianconera con Ikoné ancora seconda punta libero di muoversi a piacimento e il trequartista pronto a rinforzare il centrocampo per evitare le ripartenze veloci. Il problema della Fiorentina, soprattutto ora che Gonzalez è ai box e ci resterà a lungo e Bonaventura ha perso la vena, è quello di trovare la via della rete. E qui è chiamato in causa Lucas Beltran. La staffetta con Nzola (sul quale ci sono voci di cessione) sembra finita. Italiano gli sta dando fiducia e il 22enne argentino deve cogliere l’attimo.