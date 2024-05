ITALIANO, Faccia a faccia con Commisso e poi addio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Situazione Vincenzo Italiano: il Corriere Fiorentino ritorna sulle parole nel post-partita di Atene del tecnico: "Ho parlato col presidente e nei prossimi giorni ci confronteremo ancora e vedremo quello che sarà il mio futuro e quello della Fiorentina — diceva Italiano dopo la finale persa — per me questa squadra in tre anni ha posto basi incredibili, con tanti giovani che avranno un enorme bagaglio di esperienze. Bisogna capire dove intervenire per far crescere ancora il gruppo ma sono convinto che tanti ragazzi resteranno". Faccia, parole, coniugazioni che lasciano pochi dubbi. Italiano si vede lontano dalla Fiorentina. Scrive il Corriere: Il mister infatti ha detto più volte ai dirigenti e allo stesso Commisso di considerare chiuso il suo ciclo a Firenze e niente lascia pensare che possa cambiare idea. Gli ultimi confronti insomma, serviranno probabilmente per dirsi le ultime cose di persona, e poi dirsi addio in un incontro con presidente e dirigenza.

Il suo futuro potrebbe essere a Bologna, anche se non è scontato. Stando a quanto filtra da Casteldebole la candidatura di Italiano è ancora forte ma continuano le valutazioni visto che Sartori è stato al Franchi in tantissime occasioni per studiare il tecnico. Ancora qualche giorno comunque, e se ne saprà di più. Anche perché fino a mercoledì sera Italiano aveva messo da parte qualsiasi argomento che non fosse la finale con l’Olympiacos. Adesso invece, anche se resta la partita di domenica con l’Atalanta, il suo pensiero può andare al futuro.