ITALIANO, Domani sfida al suo estimatore De Laurentiis

© foto di Federico De Luca

Domani sera a Riyad oltre a Napoli e Fiorentina si affronteranno Italiano e De Laurentiis. Il presidente dei partenopei non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il tecnico viola già dai tempi in cui lavorava a La Spezia. Addirittura quando lo Spezia di Italiano sconfisse il Napoli al Maradona l'imprenditore romano andò di persona a complimentarsi con il tecnico siciliano. Probabilmente da quel giorno è nata l'idea di portarlo in un futuro a Napoli.

Non è un mistero infatti che i due nomi che più piacevano a De Laurentiis per il dopo Spalletti fossero quelli di Thiago Motta e appunto di Italiano. Il patron del Napoli, per rispetto dell'amico Commisso, non ha mai corteggiato realmente il tecnico nativo di Karlsruhe ma se mai dovesse rompere con la Fiorentina sarebbe pronto ad affondare il colpo. Domani però Italiano e De Laurentiis saranno ancora avversari in Supercoppa, per il fututo vedremo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.