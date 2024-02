ITALIANO, Domani faccia a faccia con la squadra: il punto

FirenzeViola.it

Come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, "ritrovarsi e dirsi le cose in faccia alla ricerca di una soluzione". È quello che faranno domani Vincenzo Italiano e i suoi calciatori, subito dopo la sconfitta dolente di Lecce per modi ed effetto. Senza rimandare, senza posticipare il confronto approfittando degli otto giorni tra la trasferta in Puglia e il prossimo impegno che è distante fino a domenica 11 contro il Frosinone al Franchi.

Ci sarebbe tempo, ma meglio farlo subito, perché con un punto in quattro partite di campionato accanto alla pesante sconfitta in Supercoppa e al pareggio in Coppa Italia poi tramutato in semifinale ai danni del Bologna (insomma in un mese e sei partite la Fiorentina non ha ancora vinto), serve una cosa sola. Anzi, due combinate: analizzare e reagire. Domani, giorno fissato per la ripresa degli allenamenti, la prima cosa che farà la squadra sarà raccontarsi quello che non va, con toni alti e con scambi reciproci di impressioni anche vivaci.